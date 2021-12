Imprese: al via TourFor5G, Inwit nei territori per raccontare il 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un racconto itinerante sul 5G in un “tour” che coinvolgerà sei città lungo tutto il territorio nazionale. Stando al relativo comunicato stampa, il “TourFor5G”, promosso da Fondazione Ottimisti e Razionali e Inwit, coinvolgerà 6 città su tutto il territorio nazionale: Napoli, Roma, Firenze, Genova, Verona e Venezia. Attraverso il contributo di personalità del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale, verranno illustrate la rilevanza delle infrastrutture digitali, le potenzialità del 5G le sue concrete applicazioni sul territorio. L’obiettivo, prosegue la nota, è di porre l’accento sulla centralità e l'importanza strategica dei singoli territori ai fini della piena attuazione degli obiettivi contenuti anche nel Pnrr, per favorire la transizione digitale nel Paese. La prima tappa sarà a Napoli il 13 dicembre, alle ore 11:30, presso la Sala della Giunta a Palazzo San Giacomo, in piazza del municipio. L’evento vedrà la partecipazione di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Giorgio Ventre, direttore scientifico Ios Academy Napoli; Susanna Moccia, responsabile Hr de La Fabbrica della Pasta di Gragnano; Giovanni Ferigo, amministratore delegato di Inwit; e Isabella La Mura, studentessa 5G Academy Federico II di Napoli. “Con il TourFor5G vogliamo proseguire nel nostro impegno per far conoscere la tecnologia di quinta generazione e l’importanza delle infrastrutture digitali nei territori: ci interessa anche raccontare il 5G come fattore chiave per abilitare ecosistemi più sostenibili e per trasformare le nostre città in smart city dove servizi all’avanguardia, innovazione e attenzione alle esigenze delle comunità locali andranno a costituire gli asset portanti dello sviluppo urbano”, ha commentato Ferigo. (Com)