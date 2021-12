Serbia: Dacic, con nuove modifiche legislative cadono le ragioni per protestare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove modifiche apportate in Serbia alla legge sul referendum vanno incontro alle richieste dei cittadini che hanno protestato nelle scorse settimane. Lo ha detto oggi il presidente del Parlamento serbo, Ivica Dacic, in un intervento per l'emittente pubblica "Rts". Dacic ha detto di aspettarsi che venga completata oggi la procedura di approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea nazionale. Alcune modifiche formali e legali alla legge sul referendum sono state avviate dal governo della Serbia, ha detto Dacic, e il presidente della Repubblica ha sostanzialmente accolto le richieste dei cittadini. Questa è la linea, ha aggiunto Dacic, che ha permesso di completare rapidamente la procedura in Parlamento. Il presidente dell'Assemblea nazionale ha infine precisato di non sapere quando la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e dunque quando entrerà in vigore. "Con l'adozione delle soluzioni proposte cessano le ragioni delle manifestazioni", ha infine detto Dacic aggiungendo che "molti saranno insoddisfatti" fra gli oppositori politici perché ciò crea le condizioni per la fine delle proteste. Il governo della Serbia ha inoltrato al Parlamento delle nuove proposte di modifica alla legge sul referendum e sull'iniziativa popolare. (segue) (Seb)