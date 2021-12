Serbia: Dacic, con nuove modifiche legislative cadono le ragioni per protestare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce l'agenzia "Fonet", l'esame da parte dell'Assemblea nazionale è previsto per oggi. Il governo ha proposto degli emendamenti agli articoli 7, 20, 43 e 44, che riguardano fra le altre cose la verifica delle firme e il termine per la revoca del referendum. La proposta del governo abolisce inoltre la tassa, introdotta da alcuni precedenti emendamenti, per la verifica delle firme. Secondo la proposta, non sarà possibile indire un referendum sulla stessa questione a meno di quattro anni di distanza e il Parlamento non potrà prendere una decisione diversa da quella confermata nel referendum nei quattro anni successivi. Il governo ha infine chiesto che le modifiche siano adottate con procedura d'urgenza. Il 25 novembre l'Assemblea nazionale della Serbia ha approvato delle prime modifiche alla legge sul referendum e l'iniziativa popolare, contestate dalla cittadinanza attraverso delle proteste di piazza. Gli emendamenti inizialmente approvati prevedevano, tra l'altro, l'imposizione di una tassa per i cittadini che intendessero firmare un'iniziativa popolare. Le proteste si sono rivolte anche alle modifiche alla legge sull'esproprio. La legge non è stata firmata dal capo dello Stato, Aleksandar Vucic, ed è stata rinviata al Parlamento. Il governo ha successivamente deciso di ritirare le proposte di modifica. (Seb)