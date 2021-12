Legge Bilancio: Floridia, scuola ha bisogno di personale Ata, aumentare fondi per dirigenti e docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola ha bisogno del personale Ata che continui a garantirne la sicurezza e il buon funzionamento degli ambienti frequentati dai nostri ragazzi. Lo dichiara su Facebook la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia, senatrice M5s. "È necessario anche aumentare i fondi destinati ai dirigenti e docenti dato il grande lavoro che ogni giorno portano avanti nelle comunità scolastiche. Bisogna inoltre garantire - prosegue - il buon funzionamento di tutte le scuole, anche delle più piccole, cioè di quelle con un numero basso di alunni e delle scuole situate nelle piccole isole o nei comuni montani. Per i nostri studenti e le nostre studentesse, data la pandemia e i disagi che essa ha comportato, è molto importante continuare a garantire supporto e aiuto psicologico". Per la sottosegretaria bisogna poi, il prima possibile, "poter avere una maggiore disponibilità di docenti specializzati per le discipline scientifico-matematiche. Stiamo lavorando senza sosta, come sempre accade in piena Legge di Bilancio", conclude Floridia.(Rin)