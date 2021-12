Cina: al via le operazioni sulla ferrovia ad alta velocità Ganzhou-Shenzhen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha annunciato oggi l’operatività della ferrovia ad alta velocità Ganzhou-Shenzhen, che metterà in comunicazione le province meridionali di Jiangxi e Guangdong. La tratta attraversa 13 stazioni lungo 434 chilometri e abbatterà i tempi di viaggio interprovinciale da cinque ore a un’ora e 49 minuti. La nuova infrastruttura estende ulteriormente la rete ferroviaria di Ganzhou, già dotata di 19 linee di treni merci che collegano 26 città in 11 Paesi lungo la Nuova via della seta (Bri). (Cip)