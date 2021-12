Iraq: nasce nuova coalizione sunnita guidata da Khamis al Khanjar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze politiche sunnite dell’Iraq hanno annunciato di essersi unite in una nuova coalizione, chiamata Al Azm, guidata dal politico e imprenditore Khamis al Khanjar. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”. La nuova alleanza comprende cinque partiti, tra cui Alleanza al Azm, il Movimento per la riforma e l’Alleanza araba. Al Khanjar ha dichiarato di essere “l’unico autorizzato a trattare in nome della coalizione che da oggi (ieri, 9 dicembre) rappresenta le regioni sunnite dell’Iraq. Siamo pronti a dialogare con tutte le parti per procedere alla formazione dell’esecutivo”. La coalizione, infatti, ha lo scopo di discutere con il blocco sciita e con quello curdo i possibili papabili per il ruolo di presidente, di primo ministro e di presidente del parlamento.(Res)