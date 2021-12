Siria: Onu, 60 per cento popolazione siriana in situazione di insicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 60 per cento della popolazione siriana è a rischio di insicurezza alimentare per l’anno 2022. Lo ha detto Stephan Dujarric, il portavoce delle Nazioni Unite (Onu). Durante la conferenza stampa in cui ha presentato, ieri 9 dicembre, il piano d’azione delle Nazioni Unite per l’assistenza alle popolazioni civili in aree di conflitto, Dujarric ha dichiarato che “se non interverremo subito (noi, l’Onu) la popolazione che soffre maggiormente darà inizio a un esodo di massa. L’abbiamo imparato dagli anni passati”. Da quanto emerso, secondo le Nazioni Unite, la popolazione siriana in condizione di insicurezza alimentare è aumentata del 57 per cento dal 2019 (circa 12,4 milioni di persone).(Res)