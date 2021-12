Russia-Kazakhstan: ambasciata russa, interscambio commerciale verso cifra record 23 miliardi dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio commerciale tra Russia e Kazakhstan si sta sviluppando in maniera particolarmente dinamica e probabilmente raggiungerà la cifra record di 24 miliardi di dollari entro la fine dell'anno. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo in Kazakhstan, Alekseij Borodavkin, in un'intervista all'emittente televisiva "Khabar 24", sottolineando come i due Paesi siano alleati e partner in diversi processi di integrazione. Il diplomatico ha anche ricordato che fin dall'inizio della pandemia, Russia e Kazakhstan abbiano lavorato a stretto contatto, ottenendo buoni risultati. (Rum)