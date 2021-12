Difesa: Siria-Iraq, milizie curdo siriane consegnano 100 militanti Is a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdul Amir al Shammari, un alto ufficiale dell’esercito iracheno, ha dichiarato che Baghdad ha ricevuto dalle Forze democratiche siriane (Fds), il gruppo di opposizione armata a Damasco che riunisce milizie curdo-arabe siriane, 100 militanti dello Stato islamico (Is) catturati in Siria ma di cittadinanza irachena. Lo riferisce il portale siriano, vicino all’opposizione al presidente Bashar al Assad “Enab Baladi”. La consegna sarebbe avvenuta al confine tra la Siria e il governatorato iracheno di Ninive (ovest del Paese), tramite il valico di Rabia. Attualmente, secondo le Nazioni unite, le Fds detengono circa 1.600 militanti dell’Is o presunti tali, in centri di detenzione.(Res)