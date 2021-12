Cerveteri: Multiservizi, messe a dimora nuove alberature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso di questa settimana gli addetti al verde di Multiservizi hanno provveduto alla messa a dimora di diverse alberature sul territorio di Cerveteri". Lo so legge in una nota di Multiservizi Cerveteri. "In particolare, sei pioppi cipressini sull'area verde di largo Tuchulcha (tra via Eufronius e viale Campo di Mare) e sette pepe rosa sull'area verde di via S. Angelucci a Cerenova; sei albero di Giuda, un acero campestre area verde piazza Borgo S. Martino, un cerro sull'area verde del centro anziani di largo Giordano a Valcanneto. Si tratta di alberature che vanno a sostituire piante abbattute a causa della loro pericolosità. Le specie scelte sono tutte di grandi dimensioni (15/18 cm di circonferenza, 2/2,5 m di altezza) e idonee al contesto climatico/paesaggistico in cui sono state piantumate. Si tratta di specie per lo più autoctone, adatte al microclima e alle caratteristiche dei siti di impianto, a garantire una buona variabilità specifica e a prevenire conflitti con i manufatti. Quest'anno oltre alle usuali accortezza (compost, pali tutori, shelter per la protezione del terreno, formazione della 'tazza' alla base della pianta) sono stati aggiunti sali idroretentori mescolati al terriccio, al fine di mitigare gli stress idrici nel periodo estivo". (Com)