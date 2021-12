Libano: critiche a ministro Lavoro per aver permesso a palestinesi di lavorare nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di permettere a migliaia di palestinesi e individui non registrati di lavorare in Libano è illegale e va contro la Costituzione. Lo ha detto Gebran Bassil, membro del Movimento patriottico libero, partito libanese cristiano-maronita, riferendosi alla decisione presa dal ministro del Lavoro, Mustafa Bayram. “Non permetteremo che vengano rubati posti di lavoro ai libanesi”, avrebbe detto Bassil. Dal canto suo, il ministro Bayram avrebbe spiegato che “la decisione non è contraria alla Costituzione ed è stata presa per ragioni economiche e morali spinte dal lato umano della politica. É una misura di lotta alla povertà”. (Res)