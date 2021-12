Giordania: chiesti 322 milioni di dollari a Banca mondiale per piano assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania ha ufficialmente richiesto l’erogazione di un prestito da 322 milioni di dollari statunitensi alla Banca mondiale, con il fine di avviare un piano di assistenza per le famiglie colpite dal Covid. Lo ha riferito l’emittente giordana “Al Mamlaka”. La richiesta verrà discussa dalla Banca mondiale il 24 febbraio 2022 e, in caso di decisione positiva, porterà il finanziamento totale del progetto giordano a 986 milioni di dollari. Infatti, la Banca mondiale aveva già erogato ad Amman 374 milioni di dollari nel 2020 e 290 milioni nel 2021. I fondi andrebbero investiti in ammortizzatori sociali per famiglie indigenti e lavoratori precari.(Res)