Kosovo: presidente Osmani, regimi e genocidi nella nostra storia

- Il Kosovo ha combattuto a lungo nella sua storia regimi autoritari e genocidi. Lo ha detto ieri la presidente kosovara, Vjosa Osmani, nel suo intervento al Summit sulla democrazia organizzato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "Mi rivolgo a lei in qualità di presidente della Repubblica del Kosovo, una delle democrazie più nuove ma anche più attive del mondo. Presto il Kosovo segnerà il 14mo anniversario dell'indipendenza, ma abbiamo combattuto regimi autoritari e genocidi per molto più tempo. La democrazia è alla base della nostra società, è profondamente radicata nella nostra storica lotta per la libertà ei diritti umani. E, come aveva predetto il nostro padre fondatore, il presidente Rugova, la nostra Repubblica si basa molto su tre pilastri: libertà, indipendenza, democrazia", ha affermato. "Oggi, il Kosovo continua a prosperare grazie a elezioni libere ed eque, con una transizione pacifica del potere, libertà dei media incontaminata e i più alti standard di diritti umani sanciti dalla nostra Costituzione", ha aggiunto. (segue) (Alt)