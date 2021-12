Kosovo: presidente Osmani, regimi e genocidi nella nostra storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Osmani, inoltre, "rafforzare lo Stato di diritto attraverso la piena attuazione della Strategia nazionale per lo Stato di diritto e un processo di verifica che porrà l'integrità, l'imparzialità e la professionalità al centro del nostro sistema giudiziario". "Ci impegniamo a mettere in atto e far rispettare una legislazione avanzata sulla confisca di proprietà illecite, imporre divieti di viaggio a individui stranieri coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani, vietare i finanziamenti del governo straniero per i partiti politici e vietare alle istituzioni pubbliche di utilizzare tecnologie di sorveglianza di produttori inaffidabili", ha spiegato il capo di Stato. "Rafforziamo il ruolo delle donne nella nostra società avviando azioni per armonizzare tutte le leggi pertinenti con le disposizioni della legge sulla parità di genere, per garantire il giusto posto delle donne nelle istituzioni pubbliche e nei ruoli decisionali. Adotteremo anche un'audace strategia nazionale contro la violenza di genere per attuare la Convenzione di Istanbul, frenare questa epidemia attraverso la prevenzione e la protezione e aumentare le condanne minime per riflettere la gravità dei crimini di genere", ha proseguito. (Alt)