Nigeria: attacco armato in una moschea nello Stato del Niger, uccisi almeno 16 fedeli

- Uomini armati hanno ucciso almeno 16 fedeli in una moschea nello Stato del Niger, nell'ovest della Nigeria. È quanto riferito da fonti della sicurezza citate dal quotidiano "Premium Times", secondo cui diverse altre persone sono rimaste ferite nell'attacco avvenuto nel villaggio di Ba'are dopo che gli aggressori, arrivati a bordo di motociclette, hanno aperto il fuoco contro i fedeli musulmani durante la preghiera mattutina. Secondo le stesse fonti, gli uomini armati hanno ucciso un'altra persona sulla strada mentre si allontanavano dal luogo dell'agguato. Lo Stato del Niger è teatro da anni di frequenti attacchi armati condotti da quelli che ile autorità definiscono banditi. Secondo le stime del governo statale, negli ultimi due anni nello Stato sono state sfollate almeno 151.380 persone, per lo più contadini, mentre in particolare nell'area del governo locale di Mashegu, dove è avvenuto l'ultimo attacco, nello stesso periodo sono stati sfollati oltre 2.010 residenti. (Res)