Guidonia Montecelio: Comune, al via calendario feste natalizie, eventi in tutta la città

- "Sarà un Natale ricco di eventi a Guidonia Montecelio". Lo si legge in una nota del comune di Guidonia Montecelio. "Il Comune ha approvato, infatti, con una delibera di Giunta su indirizzo dell’Assessore alla Cultura Rosaria Morroi, i progetti della pro loco di Colleverde, dell’Associazione commercianti di Villalba, dell’Associazione pro Setteville, del Centro Maria Gargani, del Comitato di scopo Commercianti del Monumento, dell’Associazione culturale musicale Uniti per la Musica e delle Associazioni bandistiche del territorio". “Abbiamo deciso di stanziare circa 15 mila euro ed abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Regione Lazio di 4.500 euro -spiega nella nota l’Assessore alla Cultura Rosaria Morroi- riuscendo così a coinvolgere tutti i quartieri della nostra città. Ci saranno le luminarie, gli addobbi natalizi al monumento Guidoni, il presepe, i mercatini natalizi, animazione e musica a Colleverde, i mercatini Villalba con le attrazioni per bambini ed il Presepe vivente nel Parco di Nella, mercatini e Presente vivente nel campo di calcio a Setteville ed i mercatini di natale con il Presepe vivente e le luminarie a Montecelio. Sono previsti, inoltre, una serie di spettacoli teatrali al Teatro Imperiale, organizzati dalla Gms Eventi della Direttrice Artistica Anna Greggi, e patrocinati dal Comune di Guidonia Montecelio”. “Dopo quasi due anni così difficili e duri legati alla pandemia da Covid 19- conclude il Sindaco Michel Barbet- siamo riusciti a proporre un’offerta ludico-culturale ampia che può essere una reale ripartenza per le associazioni ed i commercianti del territorio e rappresentare momenti di svago piacevole per i nostri concittadini”. (Com)