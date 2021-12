Cina: Xinjiang, introiti turismo aumentano del 17 per cento nei primi 10 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria turistica dello Xinjiang, nella Cina settentrionale, ha generato introiti per circa 20,4 miliardi di dollari nei primi 10 mesi dell’anno, pari a una crescita del 16,8 per cento su base annua. Lo afferma il dipartimento regionale della Cultura e del turismo, aggiungendo che sono stati 170 milioni i viaggiatori che hanno visitato la regione da gennaio ad ottobre. Nello stesso periodo, il governo provinciale ha investito circa 1,52 miliardi di dollari in 127 progetti infrastrutturali, al fine di promuovere affluenza e consumi. La regione non intende abbassare la guardia nella stagione invernale ed ha in programma circa 1.500 attività culturali e sportive per la fine dell’anno. (Cip)