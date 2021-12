Legge Bilancio: Ruggieri (FI), se governo non rinvia cartelle esattoriali non la voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo non rinvia le cartelle rottamate "io il prossimo provvedimento, cioè la manovra, non lo voto". Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, ospite a "Omnibus" su La7. "Dopo molti rinvii non si può, all'improvviso, per giunta alla vigilia di Natale, pretendere il pagamento da milioni di persone che hanno ovvi problemi di liquidità perché dopo mesi in cui sono stati chiusi e affamati, hanno ricominciato solo da poco a fatturare o guadagnare", ha spiegato. "Uno Stato serio, che pretende rispetto, non dà preavviso zero - ha proseguito Ruggieri- a pandemia ancora in corso. Forza Italia è super leale al premier Draghi, in Manovra manda giù bocconi agrodolci in nome della ripresa, ma è anche l'unico partito di maggioranza a non essere stato presente alla riunione di ieri al Mef, dove forse qualcuno pensa agli italiani come bancomat da spremere". "Il governo dica oggi - ha concluso Ruggieri - quando, realisticamente, gli italiani dovranno pagare. Così darà loro possibilità di farlo. È interesse di tutti". (Com)