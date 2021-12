Kosovo: premier Kurti, imprenditore serbo Veselinovic sia processato nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imprenditore serbo kosovaro, Zvonko Veselinovic e il suo gruppo criminale attivo nel nord del Kosovo, che sono stati sottoposti a sanzioni dalle autorità statunitensi, devono essere indagati e processati in Kosovo. Lo ha detto ieri il primo ministro kosovaro Albin Kurti ripreso dai media kosovari. Kurti ha affermato che la decisione delle autorità statunitensi è la prova che il "crimine e la corruzione non dovrebbero avere posto nei paesi dell'Ue o in qualsiasi Paese" che voglia diventare uno stato membro dell'Unione europea, come il Kosovo. "I prossimi passi e questo è il nostro compito è che la magistratura segua da vicino tutte le decisioni delle autorità statunitensi che dispongono di informazioni sufficienti, in modo che queste persone e gruppi non abbiano sanzioni solo dagli Stati Uniti, ma siano sanzionate, indagate, processate e condannate anche in Kosovo", ha aggiunto il premier kosovaro. (segue) (Alt)