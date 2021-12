Kosovo: premier Kurti, imprenditore serbo Veselinovic sia processato nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la presidente kosovara, Vjosa Osmani, ha espresso apprezzamento nei giorni scorsi per le sanzioni imposte dagli Stati Uniti al controverso imprenditore serbo Zvonko Veselinovic ed al suo gruppo attivo nella criminalità organizzata nel nord del Kosovo. "Le istituzioni del Kosovo sono pienamente impegnate per lo Stato di diritto e coopereranno con gli Stati Uniti per assicurare che la nostra regione non diventi un paradiso sicuro per questo tipo di gruppi criminali", ha dichiarato Osmani scrivendo su Twitter. Anche il premier kosovaro, Albin Kurti, ha elogiato la decisione presa di Washington assicurando che Pristina è pienamente impegnata per il rispetto dello stato di diritto. "Responsabile di traffico di beni, denaro, narcotici e armi tra Kosovo e Serbia, questo gruppo è la migliore prova che il crimine nel nord del Kosovo è una realtà quotidiana che viola lo stato di diritto, i diritti, le libertà ed i beni dei cittadini", ha dichiarato Kurti facendo notare che questa decisione da parte degli Usa conferma anche la bontà delle operazioni di sicurezza condotte nelle scorse settimane dalle autorità kosovare nella città di Mitrovica per smantellare i gruppi criminali attivi nell'area "a prescindere dall'appartenenza etnica". (segue) (Alt)