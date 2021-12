Kosovo: premier Kurti, imprenditore serbo Veselinovic sia processato nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per il controllo dei beni esteri (Ofac) ha imposto delle sanzioni nei confronti del controverso imprenditore serbo del Kosovo, Zvonko Veselinovic, in quanto ritenuto "una delle figure corrotte più note" del Paese. L'Ofac ha definito Veselinovic come "capo di un gruppo di criminalità organizzata", in quanto il suo gruppo è impegnato in uno schema di corruzione su larga scala con funzionari di sicurezza kosovari e serbi che facilitano il traffico illecito di merci, denaro, narcotici e armi del gruppo tra Kosovo e Serbia. Le sanzioni hanno colpito anche il fratello di Veselinovic, Zarko, e un altro controverso uomo d'affari, Milan Radojicic. Secondo l’Ofac, Veselinovic e suo fratello Zarko "alla fine del 2017 (...) avevano accordi con i politici per aiutare il loro partito a vincere le elezioni, garantire vittorie politiche per i loro candidati e contribuire con ingenti somme di denaro ai candidati". In cambio, “questi politici avrebbero concesso ai due fratelli il controllo di alcune aree per i loro affari e per poter svolgere le loro attività commerciali illecite senza interferenze da parte delle autorità serbe, e fornirebbero anche informazioni commerciali proprietarie per sostenere gli investimenti aziendali dei fratelli". (segue) (Alt)