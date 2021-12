Kosovo: premier Kurti, imprenditore serbo Veselinovic sia processato nel Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I politici avrebbero anche ricompensato i fratelli Veselinovic facendo ottenere loro i migliori contratti possibili per alcuni progetti infrastrutturali", ha aggiunto. Milan Radojicic è vicepresidente del principale partito serbo del Kosovo, la Lista serba. Tra le altre persone a cui sono state imposte sanzioni c'è Marko Rosic, uno degli imputati nel caso del politico serbo kosovaro, Oliver Ivanovic, assassinato nel 2018. L'atto d'accusa per l'omicidio di Ivanovic, depositato nel dicembre del 2019, affermava che Radojicic e Zvonko Veselinovic erano i capi di un gruppo criminale responsabile dell'omicidio e accusavano diversi agenti di polizia di favoreggiamento. Entrambi hanno negato il loro coinvolgimento, mentre Rosic si è dichiarato non colpevole. Anche nella lista delle sanzioni statunitensi c'è Zeljko Bojic, ex capo delle operazioni della polizia del Kosovo per la regione nord. Bojic è stato accusato per l'omicidio di Ivanovic ma non è stato mai incriminato. (Alt)