Turismo: Garavaglia, intervenire per riapertura tratte sicure

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- E' possibile intervenire per aprire delle tratte estere, al momento vietate, che "possono invece essere riaperte in sicurezza". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ospite a "Radio anch'io" su Rai Radio 1. Per il settore del turismo organizzato "ci sarà il prolungamento della cassa integrazione, dato che è l'unico ancora chiuso per decreto", ha poi aggiunto. (Rin)