Cina-Usa: Pechino contesta partecipazione di Taiwan a Summit per la democrazia

- La Cina è tornata a contestare la partecipazione di Taiwan al Summit per la democrazia Usa, convocato dall’amministrazione Joe Biden con lo scopo di rafforzare il coordinamento tra le democrazie a livello globale. Secondo Ma Xiaoguang, portavoce dell'Ufficio di Pechino per gli Affari di Taiwan, Taipei intende utilizzare il vertice come “una passerella” per promuovere i propri fini indipendentistici, che nulla hanno a vedere con l’aderenza al principio democratico. Il portavoce ha inoltre screditato il vertice come una mera “manipolazione politica”, operata da Washington per “tutelare i propri interessi” e assicurarsi l’egemonia a livello globale. (segue) (Cip)