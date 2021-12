Spagna: ad ottobre calo delle produzione industriale dello 0,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ottobre la produzione industriale in Spagna è scesa dello 0,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2020 a causa, in particolare, al forte calo del settore automobilistico dovuto alla crisi globale nelle forniture di microchip. È quanto emerge dai dati dell'Istituto nazionale di statistica (Ine) pubblicati oggi. Le statistiche mostrano anche perdite in altri settori che possono essere influenzate dal settore automobilistico, come le lampadine e gli apparecchi di illuminazione e la produzione di metalli, che è scesa del 14 per cento. In positivo, il settore tessile tradizionale è in forte crescita: 25 per cento nell'abbigliamento e 17 per cento nelle calzature. Il tasso annuale di produzione industriale è diminuito rispetto all'ottobre 2020 in 11 regioni, nelle Isole Baleari (+22,5 per cento), nelle Asturie (+6,3 per cento), in Andalusia (+1,8 per cento), mentre i cali più forti si sono verificati in Castiglia e Leon (-15,8 per cento), Aragona (-11,7 per cento) e La Rioja (-6,8 per cento). (Spm)