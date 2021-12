Aerospazio: la serie di razzi Lunga Marcia ha effettuato la 400ma missione spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serie di razzi cinesi Lunga Marcia ha al suo attivo 400 missioni spaziali, dopo che oggi il vettore 4B ha immesso in orbita un nuovo gruppo di satelliti. Dal primo lancio nel 1970, la serie ha effettuato il 92,1 per cento delle missioni aerospaziali cinesi, portando in orbita oltre 700 veicoli sono negli ultimi 51 anni. Lo afferma oggi la China Aerospace Science and Technology Corporation (Casc), sviluppatrice della famiglia di razzi vettori, precisando che le ultime 100 missioni di lancio sono state effettuate in soli 33 mesi da marzo 2019. (Cip)