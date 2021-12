Afghanistan: al via staffetta social tra senatrici e deputate per donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata mondiale dei diritti umani una iniziativa a favore delle donne afgane. La senatrice Paola Binetti dell'Osservatorio sulle donne afgane della Commissione diritti umani del Senato ha promosso tra tutte le senatrici e le deputate una staffetta di comunicazione a favore dei diritti delle donne in Afghanistan per tenere alta l'attenzione sulla loro drammatica situazione. A partire dal primo gennaio - si legge in una nota - le senatrici e le deputate che avranno aderito si alterneranno ogni giorno con un post Facebook, Instagram, un tweet, un comunicato stampa, un intervento di fine seduta per testimoniare pubblicamente il loro sostegno ai diritti delle donne in Afghanistan, #donneafganelibere.(Com)