Camera: oggi convegno su sanità territoriale rinnovata

- Oggi, venerdì 10 dicembre, alle ore 14:30, presso la Sala Conferenze Nilde Iotti, a Palazzo Theodoli Bianchelli, si svolge il convegno "Il Mmg in una sanità territoriale rinnovata". Introduce il Questore della Camera, Francesco D'Uva. Saluto di Rosy Bindi. L'evento - trasmesso in diretta sulla webtv della Camera - si articola in due sessioni; la prima dedicata ad un confronto tra operatori del settore sanitario e la seconda che vede un dibattito con i protagonisti della politica e delle istituzioni, tra i quali il vicepresidente della Camera, Andrea Mandelli. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)