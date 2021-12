Hong Kong: segretario Finanze esorta partecipazione alle elezioni legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong “ha sprecato tempo e opportunità per appianare gli attriti interni al Parlamento, ponendo un freno allo sviluppo sociale”, ma ora dispone di una opportunità storica per liberarsi delle difficoltà del passato. Lo ha detto oggi il segretario alle Finanze della Regione amministrativa speciale, Chen Maobo, a nove giorni dalle elezioni che decreteranno i nuovi rappresentanti del Parlamento locale (LegCo). In una nota diffusa sul suo blog, Chen ha giudicato favorevolmente la riforma del sistema elettorale operata dalla Cina, che garantisce “l’ampia rappresentanza” nelle istituzioni e la “concorrenza leale” tra i candidati. “La lista delle nomine in queste elezioni è ampia e diversificata. Include classi eterogenee, interessi diversi e l’intera gamma dello spettro politico a Hong Kong. Oltre a coloro che hanno familiarità con la politica, ci sono molti professionisti, tra cui leader aziendali, sindacalisti, ex ufficiali ed esponenti dell’opinione pubblica”, ha sottolineato Chen, a riprova della “nuova atmosfera” che vige nella municipalità. (Cip)