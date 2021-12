Cina: ministro degli Esteri respinge condanna Usa all’alleanza diplomatica con Nicaragua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha condannato l’opposizione degli Stati Uniti all’alleanza diplomatica tra Cina e Nicaragua, formalizzata ieri, 9 dicembre, con la firma di un comunicato congiunto da parte del portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Ma Zhaoxu, e Laureano Ortega Murillo, consigliere presidenziale per gli investimenti, il commercio e la cooperazione internazionale del Nicaragua. Osservando come gli stessi Stati Uniti abbiano stabilito relazioni diplomatiche con la Cina 40 anni fa, Wang ha esortato Washington a lasciare che i Paesi sovrani “facciano le proprie scelte”. Le dichiarazioni giungono in risposta alla condanna manifestata oggi dal portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Prince, secondo cui la decisione del presidente nicaraguense Daniel Ortega non può riflettere la volontà del popolo di quel Paese centroamericano a causa delle "elezioni farsa" che si sono tenute il 7 novembre. (segue) (Cip)