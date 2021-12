Cina: governo stima afflusso Ide superiore a 157 miliardi di dollari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’afflusso di investimenti diretti esteri (Ide) in Cina potrebbe eccedere i 157.49 miliardi di dollari nel 2021. È la previsione del portavoce del ministero del Commercio, Gao Feng, secondo cui il Paese intende agevolare l’afflusso di capitale straniero migliorando i servizi per le imprese estere e promuovendo un ambiente commerciale competitivo. Nel 2020, l'afflusso di ide in Cina ha totalizzato i 156,89 miliardi di dollari, in aumento del 157,7 per cento rispetto ai 53 miliardi di dollari registrati nel 2001. (Cip)