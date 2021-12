Germania: ministro Salute, dosi sufficienti per 30 milioni vaccinazioni Covid entro Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dispone di dosi sufficienti dei vaccini contro il Covid-19 per raggiungere l'obiettivo di 30 milioni di vaccinazioni entro Natale, stabilito dal governo federale. È quanto affermato dal ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha aggiunto che, con circa 14,5 milioni di vaccinazioni, finora è stata raggiunta circa la metà dell'obiettivo. Il 90 per cento erano richiami. Al riguardo, Lauterbach ha dichiarato: “Sulle vaccinazioni di richiamo, nessuno in Europa sta procedendo così velocemente al momento”. Tuttavia, ha osservato il ministro della Salute tedesco, è possibile che l'obiettivo di Natale non venga raggiunto. Lauterbach ha, infine, affermato che, anche se entro Natale venissero effettuate in Germania 30 milioni di vaccinazioni contro il Covid-19, “non siamo affatto dove dobbiamo essere” nel contrasto al virus. (Geb)