Germania: ministro Salute Lauterbach, accelerare vaccinazioni Covid per variante Omicron

- La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in corso in Germania deve sperimentare una rapida accelerazione a causa della diffusione della variante Omicron del virus. È quanto affermato dal ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha aggiunto: “Dobbiamo portare avanti i richiami e le vaccinazioni iniziali in modo così forte da proteggere la maggior parte possibile della popolazione prima che arrivi la variante Omicron”. Lauterbach ha quindi evidenziato che, allo stato attuale delle conoscenze, soltanto quanti hanno effettuato tre vaccinazioni contro il coronavirus sono “probabilmente ben protette” dal contagi. Quanti hanno ricevuto due dosi affrontano un rischio inferiore di malattia grave, ma “apparentemente non esiste alcuna protezione contro l'infezione”. Lauterbach ha, infine, ribadito che la variante Omicron del Covid-19 “colpisce molto duramente i non vaccinati”. (Geb)