Trasporti: dal 18 dicembre il Frecciarossa di Trenitalia operativo su Parigi-Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenitalia lancerà il Frecciarossa sulla linea Parigi-Lione-Torino-Milano il 18 dicembre. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che la società italiana sarà la prima azienda straniera ad operare nel mercato francese nel campo della grande velocità entrando in concorrenza diretta con la Società nazionale delle ferrovie (Sncf). In totale sono cinque i Frecciarossa 1000 che hanno ricevuto l'autorizzazione a circolare in Francia. La tratta tra Milano e Parigi dovrebbe essere effettuata con un tempo compreso tra le 6 e le 7 ore. Trenitalia ha previsto due andata e ritorno al giorno, secondo il sito web Trenitalia France. L'offerta dovrebbe poi essere integrata con tre andata e ritorno quotidiani tra Parigi e Lione. (Frp)