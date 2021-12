Messico: 49 migranti muoiono in incidente stradale, ribaltato il rimorchio che li trasportava (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha espresso le sue condoglianze ai familiari delle vittime attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter. "Soffro profondamente la tragedia causata dal ribaltamento di un rimorchio in Chiapas che trasportava migranti centroamericani. E' molto doloroso. Abbraccio i familiari delle vittime", ha scritto il presidente. L'Istituto nazionale per la migrazione ha informato dopo l'incidente che verrà dato vitto, alloggio e un visto speciale umanitario ai migranti sopravvissuti. Un messaggio di cordoglio ai familiari è arrivato anche dallo stesso presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, che ha offerto assistenza consolare e rimpatrio per i connazionali sopravvissuti. (Mec)