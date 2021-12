Corea del Sud: Seul emette avviso di navigazione in vista di esercitazioni navali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha emesso un avviso di navigazione alle navi nel Mar del Giappone in vista di una esercitazione della Marina militare sudcoreana, in programma in quelle acque la prossima settimana. L'avviso da parte dell'Agenzia di idrografica e oceanografia sudcoreana segue l'annuncio da parte dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane di una esercitazione che si svolgerà al largo dell'isola di Ulleung dal 13 al 17 novembre prossimi. L'isola si trova a nord-ovest dell'atollo di Takeshima (Dokdo per la Corea del Sud), un atollo rivendicato dal Giappone su cui Seul esercita il controllo sin dalla fine della Seconda guerra mondiale. (Git)