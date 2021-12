Germania: ambasciata Italia ospita ricevimento per riunione annuale del Consiglio Ecfr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha offerto presso la propria missione un ricevimento in occasione della riunione annuale del Consiglio dello European Council on Foreign Relations (Ecfr), che si svolge quest’anno a Berlino tra il 9 e il 10 dicembre. All'evento, tenuto nella serata di ieri, hanno partecipato, oltre al direttore dell'Ecfr Mark Leonard, rappresentanti di governo tra cui il ministro della Difesa portoghese Joao Gomes Cravinho, il vice primo ministro e ministro per gli Affari europei della Macedonia del Nord Nikola Dimitrov, e il ministro degli Esteri della Moldova, Nicu Popescu. Tra gli ospiti, figuravano inoltre l'ambasciatore Stefano Sannino, segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), la vicedirettrice dell'Ecfr Alba Lamberti e il direttore dell'Ecfr di Roma, Arturo Varvelli. (segue) (Geb)