Germania: ambasciata Italia ospita ricevimento per riunione annuale del Consiglio Ecfr (2)

- Nel suo discorso di saluto, l’ambasciatore Varricchio ha sottolineato la solidità della posizione europeista e transatlantica della Germania: “Questo è molto importante sia per l'Italia, per le nostre relazioni bilaterali e la cooperazione tra i nostri due Paesi nel plasmare il futuro dell'Europa, nonché per tutti gli altri partner Ue e Nato”. Nell’evidenziare che la pandemia di Covid-19 ha rappresentato un evento traumatico in Europa e nel mondo, l’ambasciatore d'Italia a Berlino ha proseguito: “Dovremmo imparare dal passato e guardare con ambizione al futuro. Per essere pronti alle sfide che ci attendono, come è emerso in questi giorni, l'Unione europea ha bisogno di una propria autonomia strategica, cioè della capacità di agire nel contesto globale e di essere meno dipendente e vulnerabile in aree di importanza strategica fondamentale”. Per tale motivo, ha poi affermato l'ambasciatore d'Italia a Berlino, “dobbiamo essere in grado di affrontare questioni importanti come il miglioramento del funzionamento delle istituzioni dell'Ue o l'allargamento dello spazio democratico europeo”. Per Varricchio, infine, “i valori definiscono chi siamo come europei e danno credibilità e potere unico alla nostra politica estera” e, in tale prospettiva, occorre cogliere l’opportunità offerta dalla Conferenza sul futuro dell'Europa”. (Geb)