Usa-Israele: Blinken incontra ministro Difesa Gantz, focus su sicurezza e Iran

22 luglio 2021

- Il segretario di Stato statunitense, Antony J. Blinken, ha incontrato il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Le parti hanno discusso una serie di argomenti regionali e di sicurezza, tra cui l'Iran e l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele. Il segretario Blinken ha ribadito la convinzione dell'amministrazione che israeliani e palestinesi meritano di vivere in modo sicuro e protetto e di godere di pari misure di libertà, prosperità e democrazia. In precedenza, Gantz ha incontrato il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, a cui ha ribadito che l’Iran è la più grande minaccia “a livello regionale e globale”. "L'Iran rappresenta una minaccia non solo per la nostra sicurezza, ma anche per i nostri valori condivisi", ha detto Gantz secondo quanto riferisce la stampa israeliana. Il ministro ha anche aggiunto che "il programma nucleare iraniano è solo un modo per consolidare l'egemonia di Teheran". Gantz ha sottolineato: "Siamo fiduciosi che l'amministrazione di Joe Biden impedirà all'Iran di acquisire un'arma nucleare". Parlando ai giornalisti, il portavoce del Pentagono John Kirby, ha sottolineato che i colloqui a porte chiuse tra i due responsabili della Difesa di Usa e Israele si sono incentrati sul dossier Iran, ma non hanno affrontato possibili esercitazioni militari congiunte incentrate sulla stampa iraniana. “Conduciamo regolarmente esercitazioni e addestramenti con le nostre controparti israeliane e non ho nulla da annunciare o parlare o indicare o speculare sui colloqui di oggi”, ha dichiarato Kirby rispondendo ad una domanda in merito alle voci su una grande esercitazione anti-Iran. (Res)