Germania: Scholz oggi a Parigi e Bruxelles

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, effettua oggi le sue prime visite ufficiali, recandosi a Parigi e Bruxelles. Nella capitale della Francia, Scholz incontrerà il presidente del Paese, Emmanuel Macron, come espressione degli stretti legami tra i rispettivi Stati. A Bruxelles, il capo del governo federale verrà ricevuto dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. I colloqui si concentreranno sulla preparazione del Consiglio europeo che si terrà nella capitale del Belgio nella giornata del 16 dicembre prossimo. Scholz incontrerà poi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per una conversazione in cui verrà sottolineato il significato dell'Alleanza atlantica per la sicurezza tedesca, europea e transatlantica. (Geb)