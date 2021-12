Quirinale: Letta (Pd), sul Colle un consenso largo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in una intervista al "Corriere della Sera" dice che "adesso ci sono tre priorità. La prima è la nuova dose del vaccino e la volontà di bloccare la pandemia. La seconda è la legge di bilancio. La terza è mettere a terra il Pnrr con i fondi europei: devono entrare nella vita degli italiani". Quanto alla scelta del presidente della Repubblica, se ne parlerà: "A gennaio. Ma in una situazione eccezionale, come dimostrano le tre priorità, è bene che il o la presidente sia eletto da una larga maggioranza con un largo sostegno". Senza una decisione comune si andrà al voto anticipato: "Questo lo dirà il Presidente eletto. Ora il nostro Paese è più sicuro di fronte al Covid. Abbiamo la legge di bilancio, I ragazzi e il Paese La vera priorità è il tema dei giovani. Vorrei che il 2022 fosse l'anno senza i tirocini gratuiti, con il primo lavoro pagato meglio e meno precarietà con il rilancio dell'economia e dei consumi, e un cammino da percorrere. Il 2022 sarà fondamentale. Una crisi politica con le elezioni porterebbe a sei mesi di blocco. Non ce lo possiamo permettere". Nella scelta condivisa deve esserci anche Giorgia Meloni: "Sono favorevole alla maggioranza larga. Se si riuscisse a comprendere anche l'opposizione sarebbe una cosa positiva. Come è successo nelle fasi difficili della vita repubblicana. Tutti devono partecipare, si rinnova la più alta carica dello Stato", ha concluso Letta.(Res)