Energia: Tabarelli (Nomisma Energia), prezzi irrazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 3,8 miliardi di euro per calmierare le bollette della luce e del gas cambia poco o niente secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: "Ci saranno dei rincari un po' meno forti, - spiega a "La Stampa" - ma sempre insostenibili per migliaia di famiglie e di imprese italiane". "Se le cose - continua il presidente - venissero lasciate andare senza interventi della politica, il 1° gennaio le tariffe italiane del metano aumenterebbero del 50 per cento e quelle dell'elettricità del 25 per cento. Invece con il sussidio di 3,8 miliardi di euro le bollette del metano a gennaio rincareranno del 35 per cento e quelle dell'elettricità del 15 per cento, rispetto al livello già altissimo raggiunto negli ultimi mesi di esplosione dei prezzi dell'energia. Rincari del 35 e del 15 per cento sono insostenibili per il sistema economico". Quindi l'intervento pubblico è insufficiente: "La situazione è talmente grave che si deve intervenire in tutt'altra maniera, ma è inutile parlarne, non si farà. Bisognerebbe tornare alle tariffe amministrate, cioè stabilite dalla mano pubblica. Ma a Roma e a Bruxelles dicono che quella a cui stiamo assistendo è una normale manifestazione del libero mercato, e che si aggiusterà tutto automaticamente". (segue) (Res)