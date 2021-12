Energia: Tabarelli (Nomisma Energia), prezzi irrazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Tabarelli "è vero, il mercato aggiusterà tutto, ma nel senso che da gennaio migliaia di famiglie e di piccole imprese smetteranno di pagare le bollette, perché non saranno più in grado di farlo, ci sarà un'esplosione di insoluti, e le compagnie di distribuzione del gas non incasseranno. Ci saranno fallimento a catena di Pmi per l'energia troppo cara. Se vi piace chiamatelo pure libero mercato". Il presidente osserva inoltre che "il mercato sta producendo prezzi irrazionali. In Europa il costo di estrazione del gas è di 5 euro per MegaWattora, non ha senso che alla fine della filiera costi 102 euro. In America il prezzo del metano è in calo dai recenti 20 euro per MWh ai 15 attuali". "Un po' tutti, specialmente i politici a Roma e a Bruxelles, - conclude Tabarelli - dicono che la soluzione è avere più energie rinnovabili che sostituiscano il metano. Ma intanto non c'è tempo da perdere, a gennaio prevedo un disastro economico e sociale. Il prezzo di 102 euro per MegaWattora è irrazionale. Poi chiamiamoli pure mercato e transizione verde". (Res)