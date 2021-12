Spagna: autotrasportatori confermano sciopero nazionale Natale dopo incontro con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli autotrasportatori spagnoli hanno confermato lo sciopero nazionale previsto per il 20, 21 e 22 al termine dell'incontro di ieri, 9 dicembre, con il ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", il Comitato nazionale del trasporto stradale (Cntc) ha affermato in un comunicato che nonostante alcuni "progressi" nelle proposte presentate dall'esecutivo sulle condizioni di lavoro e sugli aiuti economici al settore, si è ancora "molto lontani" dagli obiettivi fissati. Il governo ha presentato una serie di misure, tra le quali: la limitazione (ma non il divieto) del carico e scarico di merci da parte dei camionisti, l'impegno a non introdurre nessun pedaggioa autostrade per gli autotrasportatori senza il consenso del settore, uno stanziamento di 20 milioni di euro per costruire parcheggi privati sicuri, 400 milioni di euro per il rinnovo della flotta e 143 milioni di euro per la digitalizzazione e la formazione. Il presidente dell'Associazione internazionale del trasporto stradale (Astic), Marcos Basante, ha spiegato che hanno notato "progressi" rispetto alla precedente riunione con il ministero, anche se è ancora "troppo presto per trarre conclusioni definitive".(Spm)