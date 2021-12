Israele: Covid, estese per altri dieci giorni le misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, e il ministro della Sanità, Nitzan Horowitz, hanno concordato giovedì sera di estendere le restrizioni di viaggio attuate ai confini per altri dieci giorni a partire dall'11 dicembre. Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro. L'obiettivo della decisione è impedire la diffusione della variante del coronavirus Omicron nel Paese. A differenza del documento precedenza, non è specificamente indicato il divieto d'ingresso per gli stranieri attualmente in vigore. Tutti gli israeliani che entrano nel Paese, compresi quelli vaccinati contro il Covid-19, saranno obbligati a sottoporsi a un test Pcr all'aeroporto Ben Gurion al loro arrivo e poi ad andare immediatamente in quarantena domiciliare. Dopo tre giorni dall'arrivo dovranno sottoporsi a un altro test Pcr. Un risultato negativo garantisce l'uscita dalla quarantena. Chi non farà il secondo test dovrà restare in quarantena per un totale di 14 giorni. (Res)