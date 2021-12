Regno Unito: crescita economica solo dello 0,1 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica del Regno Unito ha subito un rallentamento con un aumento solo dello 0,1 per cento nel mese di ottobre. È quanto riferito dall'Ufficio statistico nazionale (Ons), secondo cui questo dato negativo segue una crescita dello 0,6 per cento registrata nel mese precedente e resta dello 0,5 per cento al di sotto dei livelli pre-pandemia registrati a febbraio del 2020. I dati dell’Ons giungono mentre le aziende inglesi si trovano dinnanzi a una fase di nuova incertezza dopo che il governo del premier, Boris Johnson, mercoledì 8 dicembre ha annunciato l’entrata in vigore del cosiddetto “Piano B”, ovvero le nuove restrizioni volte ad affrontare la diffusione della variante Omicron del Covid-19. (Rel)