Bahrein-Arabia Saudita: firmati accordi durante visita principe ereditario Riad a Manama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita a Manama, capitale del Bahrein, Mohammed bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita, ha incontrato Hamid bin Isa al Khalifa, sovrano del Bahrein. Sono stati firmati diversi accordi tra i due Stati arabi. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”. Mohammed bin Salman e re Hamad hanno firmato degli accordi in ambito energetico, infrastrutturale, politico e nel settore degli investimenti. Gli accordi, secondo Al Khalifa, sono un ennesimo passo importante verso “l’integrazione economica del Golfo”. La visita a Manama del principe ereditario saudita giunge prima del 42esimo vertice dei leader del Consiglio di cooperazione del Golfo che si terrà in Arabia Saudita il 14 dicembre e che mira a rafforzare il lavoro dell'organismo regionale. Il tour di Mohammed bin Salman ha preso in Oman ed è proseguito negli Emirati e in Qatar. Quella a Doha è stata una visita di importanza storica che ha sancito, secondo i media sauditi, il pieno rilancio delle relazioni tra i due Paesi dopo l’embargo avviato nel giugno 2017 da Arabia Saudita, Bahrein, Egitto ed Emirati contro il Qatar terminato ufficialmente nel gennaio scorso con gli accordi di Al Ula. L’ultima tappa del tour di Mohammed bin Salman sarà il Kuwait. (Res)