Difesa: Iraq, coalizione consegna attrezzature militari pesanti a Baghdad prima di ritiro (2)

- Le operazioni di combattimento della Coalizione contro lo Stato islamico guidata dagli Stati Uniti sono terminate e, di conseguenza, le truppe straniere si ritireranno dal Paese a fine 2021. A riferirlo è stato un consigliere nazionale in materia di sicurezza iracheno, Qasim al Aaraji. Il ritiro della missione operativa era stato stabilito lo scorso luglio, in accordo con il presidente Usa Joe Biden. Tuttavia, il ritiro riguarderà solo le truppe impegnate in operazioni di combattimento, che rappresentano una minoranza delle forze straniere presenti in Iraq. Dei 2.500 militari nel Paese, la maggioranza è infatti impegnata in missioni di addestramento e formazione delle forze di sicurezza irachene. Come confermato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, lo scorso 3 dicembre ai Med Dialogues di Roma, l’Italia assumerà il comando della missione Nato in Iraq nel maggio 2022. La Nato Mission Iraq (Nnmi) – che nel febbraio 2021, su richiesta delle autorità irachene, i ministri della Difesa della Nato hanno accettato di ampliare – è una missione di consulenza, addestramento e sviluppo delle capacità non di combattimento, condotta nel pieno rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Iraq. È stata istituita a Baghdad nell’ottobre 2018, su richiesta del Governo iracheno, e coinvolge diverse centinaia di formatori, consulenti e personale di supporto provenienti da paesi alleati e partner. (Res)