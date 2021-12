Trasporti: Spagna, Abertis e Yunex insieme per promuovere aree a basse emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per offrire una soluzione ai problemi della congestione stradale nelle grandi città e del conseguente inquinamento Abertis Mobility Services (Ams) e Yunex Traffic, una società del gruppo Siemens specializzata nel campo dei sistemi di traffico intelligenti, hanno unito le forze per implementare le Zone a basse emissioni (Zbe) in Spagna. Ams fornirà l'esperienza nella gestione e nel funzionamento di questi sistemi di gestione del traffico e Yunex fornirà le soluzioni tecnologiche. Lo riferisce il quotidiano "El Espanol". Le Zbe sono uno strumento di gestione della mobilità che cerca di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico riducendo le emissioni di gas serra e il rumore, oltre a migliorare la qualità dell'aria. Tutto questo promuovendo il trasporto pubblico, l'ingresso di veicoli più sostenibili e facilitando la mobilità sicura di pedoni e ciclisti. Ams e Yunex Traffic si dicono convinte che l'introduzione della Zbe unita a una "tassa di congestione" (congestion charge) sulla base del principio "chi inquina paga" sia un buon metodo per ridurre l'inquinamento urbano, un metodo che è già stato applicato con successo in grandi città come Londra. La capitale britannica ha integrato sia le Zbe che la "tassa di congestione" riducendo del 50 per cento il numero di veicoli vecchi e inquinanti in città. (Spm)