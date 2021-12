Sardegna: Solinas, su fondo di sviluppo e coesione "pronti a raccogliere la sfida"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti a dare corpo e anima ai progetti e ai piani di sviluppo territoriali più virtuosi, per accompagnare la Sardegna e i sardi nel processo di transizione verso nuovi modelli di crescita". Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, intervenendo al Convegno "Uniamo l'Italia" organizzato dal ministro per il Sud Mara Carfagna e finalizzato a sostenere le Regioni per programmare al meglio le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, Fsc, che insieme ai Fondi strutturali europei rappresenta lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali. "Dobbiamo essere capaci di accrescere lo sviluppo delle nostre regioni con l'obiettivo di superare i ritardi strutturali, in particolare delle Isole, la nostra in primis, gravate dal peso dell'insularità – ha proseguito il presidente –. È necessario rimuovere gli ostacoli che continuano ad accrescere il divario tra Nord e Sud del Paese e fondamentale in questo senso sarà la capacità che dimostreremo di realizzare i progetti che da qui ai prossimi anni vedranno la luce, grazie anche alle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria 21-27 che destina 54 miliardi al Sud, per diminuire le diseguaglianze tra le regioni e mettere in pratica politiche reali di riequilibrio territoriale. La Sardegna è pronta". Al convegno, in collegamento video, ha partecipato l'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino che ha messo in luce le energie positive che un buon utilizzo dei Fondi sprigionerà per le regioni e le aree depresse, ma anche le possibili criticità nella spesa delle risorse, che secondo l'assessore avranno necessità di corsie preferenziali, iter autorizzativi e procedure snelle che consentano appunto di semplificare, oltre a una flessibilità che consenta di cambiare in corsa l'indirizzo finanziario dei progetti per accedere, eventualmente, al Fondo di Sviluppo e Coesione. (segue) (Rsc)